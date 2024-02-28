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Потери составили 444 тысячи: Шойгу сделал важное заявление об СВО

Потери составили 444 тысячи: Шойгу сделал важное заявление об СВО

mosmolnija.ru

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В ходе выступления на заседании коллегии Минобороны Российской Федерации, министр обороны Сергей Шойгу объявил о численности потерь украинских военнослужащих за время проведения специальной военной операции.

По его словам, за весь период действия данной операции Вооруженные силы Украины понесли утраты в числе 444 тысяч человек. Шойгу подчеркнул, что российские вооруженные силы систематически наносят мощные удары по объектам украинских военных, предотвращая их восстановление боеспособности. В результате действий российских войск, как отметил министр, боеготовность украинских Вооруженных сил существенно снизилась. Он также сообщил о ежедневных потерях украинских силовиков, составляющих более 800 человек, а также значительном количестве потерянного вооружения, включая продукцию иностранного производства.

Шойгу также подчеркнул улучшение позиций российских войск в Донецкой и Купянской областях, а также захват Авдеевского узла обороны. Он отметил, что в последнее время российскими вооруженными силами было захвачено около 327 квадратных километров новой территории на всех направлениях.

Министр также отметил, что российские вооруженные силы проводят удары по украинским военным резервам с использованием высокоточного оружия, чтобы препятствовать их переброске к линии фронта. Он также отметил, что Украина пытается стабилизировать ситуацию и предотвратить развал фронта за счет оставшихся резервов.

В заключение своего выступления Шойгу подчеркнул, что российские вооруженные силы будут продолжать выполнение поставленных перед ними задач до достижения целей специальной операции, сообщает новостной портал interfax.

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