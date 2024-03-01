Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил ущерб, понесенный военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ходе Специальной военной операции.

С момента начала российской спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, ВСУ понесли серьезные потери как в людях, так и в технике. По словам Шойгу, число погибших и раненых военнослужащих ВСУ составило 444 тысячи человек. Российские военные продолжают осуществлять атаки на объекты украинских сил для подавления их боеспособности.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что российские военные будут продолжать выполнение поставленных задач в ходе спецоперации на Украине до достижения поставленных целей. При этом он отметил, что Российская армия строго соблюдает международное право и принципы гуманности в процессе проведения операции.

Под контроль российских военных попал Авдеевский узел обороны, что позволило им укрепить свое положение на различных фронтах. Российские военные продолжают также освобождать населенные пункты от украинских войск и продвигаются вперед на территории новых регионов.

В целом, российская армия продолжает свои операции в Украине в соответствии с поставленными целями и задачами, выдвинутыми Верховным Главнокомандующим, сообщает портал «Интерфакс».