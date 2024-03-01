Новости России
· Ульяна Сенько

Потери составили 444 тысячи: Шойгу сделал оперативное заявление об СВО

Потери составили 444 тысячи: Шойгу сделал оперативное заявление об СВО

sputnik-abkhazia.ru

Подписаться в Telegram

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил ущерб, понесенный военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ходе Специальной военной операции.

С момента начала российской спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, ВСУ понесли серьезные потери как в людях, так и в технике. По словам Шойгу, число погибших и раненых военнослужащих ВСУ составило 444 тысячи человек. Российские военные продолжают осуществлять атаки на объекты украинских сил для подавления их боеспособности.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что российские военные будут продолжать выполнение поставленных задач в ходе спецоперации на Украине до достижения поставленных целей. При этом он отметил, что Российская армия строго соблюдает международное право и принципы гуманности в процессе проведения операции.

Под контроль российских военных попал Авдеевский узел обороны, что позволило им укрепить свое положение на различных фронтах. Российские военные продолжают также освобождать населенные пункты от украинских войск и продвигаются вперед на территории новых регионов.

В целом, российская армия продолжает свои операции в Украине в соответствии с поставленными целями и задачами, выдвинутыми Верховным Главнокомандующим, сообщает портал «Интерфакс».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

уничтожение борщевика истра

Новости Казани

день назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

2 дня назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

установка кондиционера в автомобиль цена москва в Москве

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

день назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Новости Казани

день назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори
Лонгриды
2 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

14 минут назад

В Татарстане 6 марта МЧС проверит сирены гражданской обороны

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

час назад

Главой МВД по Татарстану был назначен Дамир Сатретдинов

Новости Татарстана

2 часа назад

Главы Азербайджана и Туркменистана поздравили Минниханова с днем рождения
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
6 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

Казанцы в Кировском районе остались без воды из-за аварии на сетях

Новости Татарстана

3 часа назад

1 марта Татарстан окажется на периферии антициклона

Новости Казани

4 часа назад

Центр сохранения и развития исторической среды создали в Казани
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше