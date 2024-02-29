Новости России
· Ульяна Сенько

Потери составили 444 тысячи: Сергей Шойгу сделал важное заявление об СВО

Потери составили 444 тысячи: Сергей Шойгу сделал важное заявление об СВО

warfiles.ru

Подписаться в Telegram

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери военнослужащих ВСУ за время СВО.

С начала российской Спецвоенной операции на Украине в феврале 2022 года, украинские вооруженные силы потеряли значительное количество военнослужащих, равное 444 тысячам человек, и техники. Российские военные продолжают осуществлять атаки на объекты украинских войск, чтобы подавить их боеспособность.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что российские военные продолжат выполнять поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции в Украине до достижения ее целей. В то же время он отметил, что российская армия строго соблюдает международное право и принципы гуманности в ходе проведения операции.

Под контроль российских войск взят авдеевский узел обороны, что позволило им улучшить свое положение на различных направлениях. Российские военные также продолжают освобождать населенные пункты от украинских военных и продвигаются вперед на территории новых регионов.

В целом, российские военные продолжают свои операции в Украине в соответствии с поставленными целями и задачами, предложенными Верховным Главнокомандующим, сообщает портал «Интерфакс».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

21 час назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

дезинсекция тараканов люберцы

Новости Казани

21 час назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

перевозка пчёл в Москве

Новости Казани

21 час назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

час назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

час назад

Дизайн выставочных стендов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани наградили лучших ученых Татарстана
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
7 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

3 часа назад

В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

Новости Казани

4 часа назад

Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой