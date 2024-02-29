Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери военнослужащих ВСУ за время СВО.

С начала российской Спецвоенной операции на Украине в феврале 2022 года, украинские вооруженные силы потеряли значительное количество военнослужащих, равное 444 тысячам человек, и техники. Российские военные продолжают осуществлять атаки на объекты украинских войск, чтобы подавить их боеспособность.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что российские военные продолжат выполнять поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции в Украине до достижения ее целей. В то же время он отметил, что российская армия строго соблюдает международное право и принципы гуманности в ходе проведения операции.

Под контроль российских войск взят авдеевский узел обороны, что позволило им улучшить свое положение на различных направлениях. Российские военные также продолжают освобождать населенные пункты от украинских военных и продвигаются вперед на территории новых регионов.

В целом, российские военные продолжают свои операции в Украине в соответствии с поставленными целями и задачами, предложенными Верховным Главнокомандующим, сообщает портал «Интерфакс».