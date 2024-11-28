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Потеряют землю: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 декабря

Планируя дарение земельного участка, многие ста...

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Планируя дарение земельного участка, многие сталкиваются с юридическими нюансами, особенно если речь идёт о собственности, приобретённой в браке.

Эксперты, включая юриста Ирину Сивакову, а также Верховный суд РФ, объяснили, как правильно оформить сделку, чтобы избежать споров.

Совместная собственность: как она влияет на право дарения?

Имущество, нажитое в браке, согласно законодательству, считается совместной собственностью супругов. Это правило распространяется даже на участки земли, полученные одним из супругов на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированные.

Важно: Если участок приватизирован в браке, его дарение требует нотариального согласия второго супруга, даже если брак уже расторгнут. Это требование часто вызывает вопросы, однако полностью соответствует закону.

Позиция Верховного суда: согласие бывшего супруга не всегда нужно

Верховный суд разъяснил, что после развода нотариальное согласие второго супруга на сделки с совместным имуществом не требуется. Это означает, что владелец участка может оформить договор дарения, например, на родственников, и зарегистрировать сделку в ЕГРН без одобрения бывшего супруга.

Оспаривание сделки: что нужно знать?

Хотя формальное согласие экс-супруга не требуется, он имеет право оспорить сделку в течение одного года. Однако для этого необходимо доказать:

  • Даритель или одаряемый знали об отсутствии согласия.
  • Сделка была заключена с нарушением имущественных интересов.

Чтобы минимизировать риск судебных разбирательств, эксперты рекомендуют документировать все этапы сделки и получать консультации специалистов.

Как обезопасить себя при оформлении дарения?

Если вы планируете оформить дарение земли, следуйте следующим рекомендациям:

  • Проверьте статус участка. Убедитесь, что он приватизирован и находится в вашей собственности.
  • Разберитесь с имущественными спорами. Убедитесь, что бывший супруг не имеет претензий к участку.
  • Правильно оформите документы. Подготовьте договор дарения и зарегистрируйте сделку в ЕГРН.
  • Консультируйтесь с юристом. Это поможет избежать юридических ошибок.

Процесс дарения участка после расторжения брака упрощён, но остаётся потенциально конфликтным. Верховный суд разъяснил, что нотариальное согласие бывшего супруга не требуется, однако важно учитывать возможность оспаривания сделки. Правильное оформление документов и соблюдение закона помогут защитить права дарителя и одаряемого.

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