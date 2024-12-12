«Потеряете все деньги»: экономист Михаил Хазин призвал россиян не совершать эту роковую ошибку

Известный экономист Михаил Хазин призывает россиян к осторожности в вопросах управления личными финансами.

В условиях нестабильной экономики, как сообщает ИА DEITA, грамотный подход к инвестициям становится залогом сохранения накоплений. Эксперт поделился рекомендациями, которые помогут избежать финансовых потерь.

Надёжное решение: депозиты под сложный процент

Хазин считает, что один из лучших способов защиты средств от инфляции — это банковский депозит с начислением сложного процента. Он советует выбирать вклады с максимально возможным сроком, чтобы обеспечить устойчивый доход и избежать обесценивания средств.

«Сегодня важно не приумножить деньги, а сохранить их», — подчёркивает экономист.

Размещение средств на депозитах — это надёжная стратегия для тех, кто хочет минимизировать риски в условиях экономической нестабильности.

Риски: чего следует избегать?

Экономист настоятельно рекомендует отказаться от следующих видов инвестиций:

Игры на бирже. Биржевые спекуляции часто приводят к серьёзным финансовым потерям.

Криптовалюты. Этот рынок слишком непредсказуем и подвержен резким колебаниям.

Финансовые схемы с высокой доходностью. Такие проекты часто оказываются ненадёжными и заканчиваются потерей вложенных средств.

«Экономический спад, который начался в России ещё в 2013 году, делает любые рисковые вложения особенно опасными», — предупреждает Хазин.

Те, кто рассчитывает на «быстрые деньги», рискуют остаться ни с чем, добавляет эксперт.

Какие стратегии выбрать?

Для тех, кто хочет сохранить свои сбережения, Михаил Хазин предлагает следующие варианты:

Долгосрочные банковские вклады. Это надёжный способ защиты средств от инфляции.

Избегание сомнительных проектов. Финансовые схемы с обещанием высокой доходности часто оказываются обманом.

Разумный подход к рискам. Прежде чем вкладывать деньги, стоит тщательно оценить возможные потери.

В условиях экономической нестабильности Михаил Хазин рекомендует проявлять осторожность в вопросах инвестирования. Надёжные инструменты, такие как банковские депозиты, помогут сохранить накопления и избежать ненужных рисков. Грамотное управление финансами — залог финансовой безопасности даже в сложные времена.

