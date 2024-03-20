Посыпьте свои пороги солью: древняя хитрость поражает своей актуальностью

Сегодня без соли невозможно представить ни одно блюдо, но этот минерал можно использовать не только на кухне. Соль всегда ценилась и имела особое значение. С древних времен гостей встречали с хлебом и солью, демонстрируя почет и гостеприимство. Соль использовали для очищения энергетики дома. Сообщают Хибины.ру.

Для этого небольшое количество соли рассыпается у порога внутри квартиры. Это считается способом защитить дом от негативной энергии и злых людей, так как соль, подобно магниту, притягивает отрицательность и "запирает" ее в себе. Раз в неделю соль у порога должна обновляться.

Кроме того, по мнению Волковой, полезно обрабатывать бывшие в употреблении предметы солью, если неизвестно, какую энергию прошлых владельцев они несут. Рекомендуется посыпать вещи солью, оставлять на сутки. И уже после стирки ваши вещи обновят свою энергетику.