Новости России
· Ульяна Сенько

Посыпьте солью свой порог и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Посыпьте солью свой порог и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Соль — это не просто кулинарный ингредиент, но и мощный символ, игравший важную роль в различных культурах и эпохах. В давние времена приветствие хлебом и солью служило знаком гостеприимства и уважения.

В народных традициях соль считается средством очищения пространства: раствором соли в воде обычно протирали полы, чтобы устранить негативную энергетику. Даже сегодня многие кладут соль под кровать, веря в её способность отгонять плохие сны и защищать от злых духов.

Нумеролог Ирина Волкова делится советом о том, как применять соль для привлечения удачи в домашние условия. Она рекомендует рассыпать немного соли возле входной двери, чтобы создать защитный барьер от негативных энергий и влияний. Соль, как энергетический магнит, способствует задержке и нейтрализации отрицательных сил. Важно регулярно обновлять соль у порога, удаляя старую.

Волкова также советует использовать соль для очищения предметов, чья прошлая энергетика неизвестна. Полное покрытие вещей солью на сутки поможет избавиться от старой энергии, после чего предметы нужно будет тщательно очистить от соли и промыть. Эти практики позволяют обновить и гармонизировать энергетическую атмосферу в доме.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Полезное

2 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

борьба с тараканами вызвать

Новости Татарстана

20 часов назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

ремонт радиатора кондиционера в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

4 часа назад

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

Новости Татарстана

21 час назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

день назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео
Новости Татарстана
5 часов назад

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Новости Татарстана

час назад

В Зеленодольске Татарстана прошел рейд по мигрантам – из страны выдворены 30 нелегалов

Полезное

2 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

2 часа назад

Депутат Казанской гордумы отрицает загрязнение воздуха

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, в том числе ребенок
В Татарстане мужчина пожаловался на просроченное пиво нижнекамской фирмы
Новости Татарстана
17 минут назад

В Татарстане мужчина пожаловался на просроченное пиво нижнекамской фирмы

Новости Татарстана

4 часа назад

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани на улице Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника

Лонгриды

18 часов назад

«Завод, киберспорт и миллионы»: на ТНТ запускают новый семейный сериал
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной