Посыпьте солью свой порог и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Соль — это не просто кулинарный ингредиент, но и мощный символ, игравший важную роль в различных культурах и эпохах. В давние времена приветствие хлебом и солью служило знаком гостеприимства и уважения.

В народных традициях соль считается средством очищения пространства: раствором соли в воде обычно протирали полы, чтобы устранить негативную энергетику. Даже сегодня многие кладут соль под кровать, веря в её способность отгонять плохие сны и защищать от злых духов.

Нумеролог Ирина Волкова делится советом о том, как применять соль для привлечения удачи в домашние условия. Она рекомендует рассыпать немного соли возле входной двери, чтобы создать защитный барьер от негативных энергий и влияний. Соль, как энергетический магнит, способствует задержке и нейтрализации отрицательных сил. Важно регулярно обновлять соль у порога, удаляя старую.

Волкова также советует использовать соль для очищения предметов, чья прошлая энергетика неизвестна. Полное покрытие вещей солью на сутки поможет избавиться от старой энергии, после чего предметы нужно будет тщательно очистить от соли и промыть. Эти практики позволяют обновить и гармонизировать энергетическую атмосферу в доме.