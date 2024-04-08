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· Ульяна Сенько

Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

tritonstroy.ru

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Соль — не только важный кулинарный ингредиент, но и вещество, игравшее ключевую роль в различных культурных и обрядовых практиках на протяжении истории. Древний ритуал приветствия гостей с хлебом и солью выражал уважение к гостям.

В былые времена соль также использовали в качестве средства для очищения дома: растворенную в воде соль применяли для мытья полов, придавая помещению свежесть и удаляя отрицательную энергетику. Кроме того, существовал обычай помещать соль под кровать, чтобы защитить сон от злых духов и беспокойства.

Современный нумеролог Ирина Волкова предлагает использовать соль как инструмент для привлечения положительной энергии в дом. Она советует рассыпать соль у входа в жилье, что якобы способствует блокировке негативных энергий и предотвращает их проникновение в дом. Волкова утверждает, что регулярное обновление соляного барьера у порога, путем замены старой соли на новую, усиливает защитное действие.

Также, по мнению Волковой, в случае приобретения вещей с неизвестной историей, целесообразно посыпать их солью и оставить на 24 часа для нейтрализации возможной негативной энергии. После процедуры необходимо смыть соль с предметов, тем самым очистив их энергетически.

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