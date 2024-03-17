Посыпьте соль у порога и спите спокойно: вот зачем это нужно — древняя хитрость поражает актуальностью

Сегодня невозможно представить ни одно блюдо без соли, однако ее использование не ограничивается только кухней. Всегда и во все времена соль была ценна. Хлебом и солью принимали дорогих гостей, показывая им свое почтение. Для очищения энергетики дома использовали соленую воду при мытье пола. Ночью соль ставили под кровать, чтобы избавиться от кошмаров.





Нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли во благо своего дома. Для этого достаточно немного соли рассыпать у порога внутри квартиры. Считается, что таким образом можно защитить жилище от негативной энергетики и дурных людей, поскольку соль, словно магнит, притягивает отрицательную энергию и удерживает ее внутри себя. Рекомендуется обновлять соль у порога раз в неделю, выбрасывая старую в канализацию.Кроме того, по словам Волковой, соль также полезно использовать для обработки подержанных вещей, если неизвестно, какую энергетику они хранят от прошлых хозяев. Лучше всего посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль следует выбросить, а вещи протереть или постирать.