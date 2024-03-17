Посыпьте соль у порога и спите спокойно: вот зачем это нужно — древняя хитрость поражает актуальностью
РИА
Сегодня невозможно представить ни одно блюдо без соли, однако ее использование не ограничивается только кухней. Всегда и во все времена соль была ценна. Хлебом и солью принимали дорогих гостей, показывая им свое почтение. Для очищения энергетики дома использовали соленую воду при мытье пола. Ночью соль ставили под кровать, чтобы избавиться от кошмаров.
Кроме того, по словам Волковой, соль также полезно использовать для обработки подержанных вещей, если неизвестно, какую энергетику они хранят от прошлых хозяев. Лучше всего посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль следует выбросить, а вещи протереть или постирать.
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