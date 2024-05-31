Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Посыпьте соль у порога и спите спокойно: хитрость актуальна по сей день

Соль всегда ценилась, особенно в нашей стране. в древности гостей встречали с солью у порога, символизируя гостеприимство. для уборки дома использовали соленую воду, так как считали, что соль очищает жилище от негативной энергии. также соль прятала под кр

Подписаться в Telegram

Соль всегда ценилась, особенно в нашей стране. в древности гостей встречали с солью у порога, символизируя гостеприимство. для уборки дома использовали соленую воду, так как считали, что соль очищает жилище от негативной энергии. также соль прятала под кроватью, чтобы избавиться от плохих сил и кошмаров.

Нумеролог ирина волкова советует использовать силу соли для привлечения счастья в дом. соль, подобно магниту, притягивает и задерживает негативные воздействия. ее можно посыпать у порога, чтобы нежелательные гости не принесли домой плохую энергию. каждую неделю следует обновлять горсть соли, а старую утилизировать, смывая в канализацию.

Ирине Волковой также рекомендуется обрабатывать солью предметы, принадлежащие неизвестным владельцам. нельзя быть уверенным в том, какая энергетика оставлена на вещах предыдущим хозяином. соль посыпается на предметы и оставляется на сутки, а затем следует тщательно промыть вещь.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Полезное

5 часов назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

как избавиться от грибка в подвале дома

Лонгриды

20 часов назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Интересное в Казани

2 дня назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

коррекция бровей нитью в Москве

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

7 часов назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто
Новости Татарстана
5 часов назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

час назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Интересное в Казани

день назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

Новости Казани

3 часа назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Новости Казани

4 часа назад

Прямой поезд между Казанью и Уфой хотят запустить уже в 2026 году
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
2 часа назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани

Новости Казани

6 часов назад

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Новости Татарстана

8 часов назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы