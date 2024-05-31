Посыпьте соль у порога и спите спокойно: хитрость актуальна по сей день

Соль всегда ценилась, особенно в нашей стране. в древности гостей встречали с солью у порога, символизируя гостеприимство. для уборки дома использовали соленую воду, так как считали, что соль очищает жилище от негативной энергии. также соль прятала под кроватью, чтобы избавиться от плохих сил и кошмаров.

Нумеролог ирина волкова советует использовать силу соли для привлечения счастья в дом. соль, подобно магниту, притягивает и задерживает негативные воздействия. ее можно посыпать у порога, чтобы нежелательные гости не принесли домой плохую энергию. каждую неделю следует обновлять горсть соли, а старую утилизировать, смывая в канализацию.

Ирине Волковой также рекомендуется обрабатывать солью предметы, принадлежащие неизвестным владельцам. нельзя быть уверенным в том, какая энергетика оставлена на вещах предыдущим хозяином. соль посыпается на предметы и оставляется на сутки, а затем следует тщательно промыть вещь.