Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Соль всегда пользовалась высоким спросом и значимостью на протяжении различных исторических эпох. В древности гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало уважение и доброжелательность.



Традиционно для уборки полов использовали раствор соли в воде, считая, что это способствует очищению энергетики в доме. Также соль часто помещали под кровать ночью, считая, что она отпугивает негативные силы и ночные кошмары.



Известная нумеролог Ирина Волкова советует использовать силу соли для привлечения удачи в дом. Для этого небольшое количество соли следует разбрасывать у входа в квартиру. Согласно ее мнению, это действие помогает защитить жилище от негативной энергии и внешних воздействий, так как соль, будучи магнитом, притягивает отрицательные силы и задерживает их. Рекомендуется еженедельно обновлять слой соли у порога, выкидывая старую в канализацию.По словам Ирины Волковой, также полезно обрабатывать используемые предметы солью, если неизвестна энергетика от предыдущих владельцев. Рекомендуется обильно посыпать вещи солью и оставить их на сутки. После этого использованную соль следует удалить, а предметы тщательно промыть.