Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость актуальна как никогда

Соль всегда имела большое значение на протяжении истории. В древности гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.

В прошлом для уборки полов использовали соленую воду, уверенные, что это помогает очистить энергию в доме. Соль также кладли под кровать ночью, полагая, что она отпугивает злые силы и кошмары.

Известная нумеролог Ирина Волкова советует использовать силу соли для привлечения удачи в дом. Небольшое количество соли следует посыпать у входа в квартиру, что поможет защитить жилище от негативной энергии и людей. Соль, как магнит, притягивает отрицательные энергии и удерживает их. Рекомендуется каждую неделю обновлять соль у порога, выбрасывая старую в канализацию.

По мнению Ирины Волковой, полезно также обрабатывать использованные предметы солью, если неизвестна их энергетика от предыдущих хозяев. Вещи нужно обильно посыпать солью и оставить на сутки, затем убрать использованную соль и тщательно вымыть предметы.