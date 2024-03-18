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Посыпьте соль у порога и спите спокойно: древняя хитрость поражает актуальностью

Посыпьте соль у порога и спите спокойно: древняя хитрость поражает актуальностью

РИА

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Сегодня соль является неотъемлемой частью многих блюд, однако ее использование не ограничивается только кулинарией.

Соль всегда была ценной и важной вещью на протяжении разных эпох. Со древних времен гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало почет и гостеприимство. Традиционно с соленой водой мыли полы, считая, что это помогает очистить энергетику дома. Также соль часто кладут под кровать ночью, считая, что это отпугивает негативные силы и кошмары.

Известный нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли для благополучия в доме. Для этого небольшое количество соли следует посыпать у входа в квартиру. Это действие, по ее мнению, помогает защитить жилище от негативной энергии и негативных людей, так как соль, как будто магнит, притягивает отрицательные энергии и удерживает их. Раз в неделю рекомендуется обновлять соль у порога, выбрасывая старую в канализацию.

По утверждению Ирины Волковой, полезно также обрабатывать бывшие в употреблении предметы солью, если неизвестна энергетика от предыдущих владельцев. Советуется щедро посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль следует удалить, а вещи хорошо выстирать.

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