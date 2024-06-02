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· 16+ · Алина Алмакаева

Посыпьте соль у порога и будет счастье от Вселенной: старая хитрость актуальна по сей день

Соль всегда обладала особым статусом – от драгоценного продукта до мистического артефакта.

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Соль всегда обладала особым статусом – от драгоценного продукта до мистического артефакта. В России ее по традиции использовали для приветствия гостей, символизируя открытость и доброжелательность. Вера в очищающие свойства соли нашла отражение в народных обычаях и по сей день.

Нумеролог Ирина Волкова предлагает воспользоваться энергетической силой соли для создания благоприятной атмосферы в доме. По ее мнению, соль подобно магниту притягивает негатив, не давая ему распространяться.

Защитный барьер у порога:

Чтобы оградить дом от недоброжелателей, Ирина Волкова рекомендует посыпать солью порог. Этот нехитрый ритуал поможет нейтрализовать негативную энергию, которую могут принести нежелательные гости. Раз в неделю соль нужно смывать водой, представляя, как вместе с ней уходит все плохое.

Очищение "чужих" вещей:

Особое внимание нумеролог советует уделять вещам с неизвестной историей. Никогда нельзя быть уверенным в том, какую энергетику оставил на предмете предыдущий владелец. Чтобы очистить энергетику "чужой" вещи, ее рекомендуется посыпать солью и оставить на сутки. По прошествии времени соль нужно тщательно смыть, а вещь промыть водой.

Конечно же, вера в магические свойства соли — личное дело каждого. Однако многие отмечают положительное воздействие древних традиций на атмосферу в доме.

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