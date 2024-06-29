Посыпаю муравейник вечером — утром ноль следов вредителей: самое лучше средство

Лето - время радоваться солнцу и собирать урожай. Вот только назойливые муравьи могут легко испортить настроение любому огороднику. Эти маленькие вредители способны на большие беды: они атакуют все - от нежных всходов до взрослых деревьев и кустарников.



Чем опасны муравьи на огороде?



Их подземные ходы достигают глубины двух метров, подвергая опасности корневую систему всех растений.

Страдают и корнеплоды - картофель, свекла, морковь становятся легкой добычей для муравьев.

А еще они разводят тлю! Эти вредители буквально высасывают соки из растений, что может привести к гибели урожая.



Конечно, существуют химические препараты против муравьев. Однако все больше огородников отдают предпочтение безопасным народным методам.



Делимся простым и эффективным рецептом от опытной хозяйки, автора Дзен-канала "Хозяюшка":Вам понадобятся всего два ингредиента - корица и зола. Смешайте их в равных пропорциях и используйте так:Посыпьте полученной смесью муравейники.Обработайте листья растений, лучше всего утром, пока на них есть роса.Корица отпугнет муравьев своим ярким ароматом, а зола создаст неблагоприятную для них среду. Этот способ поможет защитить ваш огород и сохранить урожай!