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· 16+ · Алина Алмакаева

Посыпаю муравейник вечером — утром ноль следов вредителей: самое лучше средство

Лето - время  радоваться  солнцу  и  собирать  урожай.  Вот  только  назойливые  муравьи  могут  легко  испортить  настроение  любому  огороднику.

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Лето - время радоваться солнцу и собирать урожай. Вот только назойливые муравьи могут легко испортить настроение любому огороднику. Эти маленькие вредители способны на большие беды: они атакуют все - от нежных всходов до взрослых деревьев и кустарников.

Чем опасны муравьи на огороде?

Их подземные ходы достигают глубины двух метров, подвергая опасности корневую систему всех растений.
Страдают и корнеплоды - картофель, свекла, морковь становятся легкой добычей для муравьев.
А еще они разводят тлю! Эти вредители буквально высасывают соки из растений, что может привести к гибели урожая.

Конечно, существуют химические препараты против муравьев. Однако все больше огородников отдают предпочтение безопасным народным методам.


Делимся простым и эффективным рецептом от опытной хозяйки, автора Дзен-канала "Хозяюшка":

Вам понадобятся всего два ингредиента - корица и зола. Смешайте их в равных пропорциях и используйте так:

Посыпьте полученной смесью муравейники.
Обработайте листья растений, лучше всего утром, пока на них есть роса.

Корица отпугнет муравьев своим ярким ароматом, а зола создаст неблагоприятную для них среду. Этот способ поможет защитить ваш огород и сохранить урожай!

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