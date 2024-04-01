«Поступит вместе с выплатой в апреле»: всех россиян, которые получают пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

Гражданам было объявлено о новом бонусе, который будет начисляться вместе с обычным апрельским платежом.

Дополнительные средства смогут получить все, кто получает пенсию или другие социальные выплаты от государства. Однако для этого им потребуется подать заявление, как сообщило агентство PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Сергея Власова, новый бонус доступен для граждан во всех регионах России. Приятный сюрприз ждет людей от банков, предполагается денежное вознаграждение при выполнении определенных условий.

Отмечается, что для получения этих дополнительных средств необходимо начать получать ежемесячные выплаты на банковскую карту. Для этого потребуется оформить новую карту и получить первое зачисление. После этого банк переведет на нее приветственный бонус в рублях.

Как отметил Власов, если ранее такие программы были доступны лишь пенсионерам, то теперь они расширяются на всех, кто получает как пенсию, так и социальные пособия на детей от государства.

Одной из крупных кредитных организаций, входящей в топ-20 по стране, была объявлена подобная программа. Банк обещает начислить две тысячи рублей тем, кто переведет свои пенсии или социальные выплаты на новую карту. Это можно сделать в офисе Социального фонда или через мобильное приложение банка.

Сам бонус будет перечислен на счет вместе с апрельской пенсией. Граждане, начавшие получать свои выплаты новым способом в марте, получат деньги вместе с апрельскими выплатами. Для остальных это приятное дополнительное начисление будет доступно позже.