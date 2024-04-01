Новости России
· Артем Акчурин

«Поступит вместе с выплатой в апреле»: всех россиян, которые получают пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле»: всех россиян, которые получают пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

rassvetnews.ru

Подписаться в Telegram

Гражданам было объявлено о новом бонусе, который будет начисляться вместе с обычным апрельским платежом.

Дополнительные средства смогут получить все, кто получает пенсию или другие социальные выплаты от государства. Однако для этого им потребуется подать заявление, как сообщило агентство PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Сергея Власова, новый бонус доступен для граждан во всех регионах России. Приятный сюрприз ждет людей от банков, предполагается денежное вознаграждение при выполнении определенных условий.

Отмечается, что для получения этих дополнительных средств необходимо начать получать ежемесячные выплаты на банковскую карту. Для этого потребуется оформить новую карту и получить первое зачисление. После этого банк переведет на нее приветственный бонус в рублях.

Как отметил Власов, если ранее такие программы были доступны лишь пенсионерам, то теперь они расширяются на всех, кто получает как пенсию, так и социальные пособия на детей от государства.

Одной из крупных кредитных организаций, входящей в топ-20 по стране, была объявлена подобная программа. Банк обещает начислить две тысячи рублей тем, кто переведет свои пенсии или социальные выплаты на новую карту. Это можно сделать в офисе Социального фонда или через мобильное приложение банка.

Сам бонус будет перечислен на счет вместе с апрельской пенсией. Граждане, начавшие получать свои выплаты новым способом в марте, получат деньги вместе с апрельскими выплатами. Для остальных это приятное дополнительное начисление будет доступно позже.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

11 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

тараканы помарить

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

визуализация квартиры в Уфе

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

11 часов назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

день назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз
Новости Татарстана
7 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

11 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

6 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
5 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

7 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной