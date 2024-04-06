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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех россиян, которые получают пенсии или социальные выплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех россиян, которые получают пенсии или социальные выплаты, ждет сюрприз

portofranko-vl.ru

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В апреле 2024 года Россия внедряет прогрессивную программу, нацеленную на финансовое стимулирование индивидов, которые получают пенсии или социальные пособия.

Сергей Власов, эксперт в сфере пенсионного обеспечения, поделился деталями этой инициативы, обещающей существенные финансовые выгоды для участников.

Программа предлагает получателям выплат перевести их на вновь открытые банковские счета. После осуществления первого перевода, банк назначит денежный бонус на счет клиента.

Это нововведение привлекает не только пенсионеров, но и всех лиц, получающих социальные выплаты, расширяя число возможных получателей преимуществ. Инициатива от одного из ведущих банков страны предлагает вознаграждение до 2000 рублей за переход к их услугам.

Участие в программе возможно как через посещение банковских отделений, так и через цифровые сервисы, что делает процесс участия удобным и доступным.

Те участники, кто перевел свои выплаты на новый счет в марте, получат свой бонус в апрельской выплате, в то время как остальные участники получат свои бонусы позднее в зависимости от времени регистрации перехода. Эта мера стимулирует активное взаимодействие с банковской системой и способствует повышению финансового благополучия граждан России.

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