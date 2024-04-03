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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

dzen.ru

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В апреле граждане России, которые получают пенсии и социальные выплаты, столкнутся с приятным нововведением.

В рамках новой программы, они смогут получить дополнительные денежные бонусы, если выберут определенный способ получения своих ежемесячных выплат.

По информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, эта возможность будет распространяться по всей территории России. Теперь банковские учреждения предложат клиентам специальные бонусы за переход на получение выплат через новые банковские карты.

Для участия в программе гражданам необходимо оформить выплаты на новую карту и подтвердить свое согласие на участие в бонусной программе. После первого зачисления выплаты на карту, банк начислит обещанный бонус.

Интересно, что теперь такие бонусные программы доступны не только для пенсионеров, но и для всех получателей государственных социальных выплат, включая выплаты на детей. Например, один из ведущих банков страны анонсировал начисление двух тысяч рублей в качестве приветственного бонуса для тех, кто переведет свои выплаты на новую карту.

Эта инициатива открывает новые возможности для получателей государственных выплат, предоставляя им дополнительную финансовую поддержку. Бонус будет начислен одновременно с апрельской выплатой тем, кто перешел на новую систему в марте, а остальные смогут воспользоваться предложением позднее.

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