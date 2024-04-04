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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или социальные выплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или социальные выплаты, ждет сюрприз

zensovet.ru

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Этой весной в России начинает действовать инициатива, направленная на предоставление дополнительных финансовых стимулов для лиц, получающих пенсионные и социальные выплаты.

Сергей Власов, известный аналитик в области пенсионного обеспечения, детализировал условия программы, которая позволит получателям выгодно увеличить свои доходы.

Под эту программу попадают граждане, которые принимают решение о перенаправлении своих пенсионных или социальных выплат на новосозданные банковские счета. После осуществления первого перечисления на новый счет, банковское учреждение автоматически начислит бонусные средства на счет клиента.

Уникальность программы заключается в ее доступности не только для пенсионеров, но и для всех категорий получателей социальной поддержки, включая семьи с детьми. Такой подход предоставляет широкий спектр граждан возможность улучшить свое финансовое состояние.

Инициативу уже поддержал один из ведущих банков страны, предложивший клиентам бонус в размере до двух тысяч рублей за переход на банковское обслуживание. Заявления на участие в программе можно подать как в офисах банка, так и через электронные сервисы, что делает процесс удобным и доступным.

Получатели, которые оперативно оформят переход в марте, увидят дополнительные средства уже в апрельской выплате, в то время как другие участники программы получат свой бонус позже, в зависимости от времени оформления перевода. Эта мера направлена на стимулирование активного использования банковских услуг и повышение финансового благополучия граждан.

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