Новости России
· Ульяна Сенько

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан страны, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан страны, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет сюрприз

midbox.com.ua

Подписаться в Telegram

В апреле этого года Россия внедряет новую программу, направленную на улучшение финансового положения пенсионеров и получателей социальных выплат, объявил Сергей Власов, эксперт в области пенсионных схем.

Инициатива предусматривает создание новых банковских счетов для получателей пенсий и социальных выплат, с обещанием финансовых бонусов за их активацию. Первое поступление на новый счет будет вознаграждаться банком дополнительными средствами, мотивируя участников к переходу.

Данная программа охватывает не только пенсионеров, но и другие группы граждан, получающих государственную поддержку. Например, один из крупнейших банков страны предлагает новым клиентам бонус до 2 000 рублей за перевод их выплат на новые счета.

Участие в программе возможно как через посещение банковских отделений, так и через онлайн-сервисы, облегчая процесс регистрации и перехода. Участники, которые инициируют перевод в марте, получат свои бонусы уже в апреле, в то время как для других бонус будет начислен позже, в зависимости от времени регистрации.

Эта программа представляет собой значимый шаг к улучшению финансовой поддержки граждан, получающих пенсии и социальные выплаты, стимулируя их к активному участию в новой банковской инициативе.

Получателям пенсий и социальных выплат рекомендуется ознакомиться с деталями программы и воспользоваться возможностью повысить свое финансовое благополучие через предложенные банковские бонусы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

сетка на воздуховод вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

курс по ремонту стиральных машин в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани