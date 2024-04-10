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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан России, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан России, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет сюрприз

161.ru

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В апреле 2024 года запланирован запуск передовой программы в России, нацеленной на улучшение финансового положения лиц, получающих пенсии и социальные выплаты.

Эксперт по пенсионному обеспечению, Сергей Власов, раскрыл ключевые аспекты этой инициативы, которая обещает значительные экономические преимущества для ее участников.

Суть инициативы заключается в стимулировании получателей социальных выплат к перечислению средств на новооткрытые счета в финансовых учреждениях, что будет вознаграждаться начислением бонусов на их счета.

Данное предложение привлекает внимание не только пенсионеров, но и широкого круга получателей социальной поддержки, тем самым расширяя группу потенциальных бенефициаров. Один из ведущих банков страны предоставит вознаграждение до двух тысяч рублей за привязку выплат к их услугам.

Для участия в программе доступны как личное обращение в банковское отделение, так и использование электронных сервисов, что делает процесс вступления в программу максимально удобным. Участники, которые осуществят перевод своих выплат на новые банковские счета в марте, получат бонусы уже в апрельском периоде выплат, тогда как для остальных участников бонусы будут начислены позже, исходя из времени их регистрации. Этот подход поощряет активное взаимодействие с банковской системой и направлен на повышение уровня финансовой стабильности российских граждан.

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