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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан России, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет подарок

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан России, которые получают пенсии или соцвыплаты, ждет подарок

podolskofficial.ru

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В апреле 2024 года в России будет запущена инновационная программа, целью которой является финансовое укрепление людей, получающих пенсии и социальные выплаты.

Сергей Власов, специалист в области пенсионного обеспечения, поделился деталями этого проекта, который обещает значительные экономические преимущества для участников.

Инициатива предполагает мотивацию получателей социальных выплат к открытию новых счетов в финансовых институтах, с последующим получением бонусов за перечисление на эти счета.

Предложение привлекает внимание не только пенсионеров, но и широкую аудиторию лиц, находящихся на социальном обеспечении, тем самым расширяя список бенефициаров. Одна из ведущих банковских организаций предлагает поощрение до 2000 рублей за переход на их финансовые услуги.

Регистрация в программе возможна как через посещение отделения банка, так и через онлайн-сервисы, что упрощает процесс включения в программу. Те, кто переведет свои выплаты на новые счета в марте, получат бонусы уже в апрельском периоде, в то время как для других участников бонусы будут начислены позже, в соответствии с временем регистрации.

Эта программа стимулирует активное взаимодействие с банковской системой и целенаправленно укрепляет экономическое положение российских граждан.

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