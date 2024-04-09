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«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан РФ, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Поступит вместе с выплатой в апреле». Всех граждан РФ, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

mixyfotos.ru

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В апреле текущего года Россия запускает инновационную программу, нацеленную на повышение финансового благополучия лиц, получающих пенсии и социальные выплаты.

Сергей Власов, авторитетный специалист в области пенсионного обеспечения, раскрыл ключевые аспекты этой инициативы, которая обещает значительные финансовые бонусы для ее участников.

Суть программы заключается в предложении для получателей выплат перечислять их на новые банковские счета. В ответ на первый перевод средств банк автоматически начислит на счет клиента дополнительные денежные средства в качестве бонуса.

Эта инициатива привлекает не только пенсионеров, но и другие категории граждан, получающих социальную поддержку, расширяя круг потенциальных бенефициаров. Один из ведущих банков страны предлагает вознаграждение в размере до 2 000 рублей за переход на их банковские услуги.

Зарегистрироваться в программе можно как в отделениях банка, так и используя онлайн-сервисы, что делает участие в программе максимально удобным. Те, кто переведет свои выплаты на новый счет уже в марте, получат бонус уже в апреле. Остальные участники увидят свои бонусы позже, в зависимости от момента регистрации перевода.

Такая программа призвана стимулировать активное использование банковских услуг и способствовать повышению уровня жизни граждан.

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