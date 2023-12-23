Поступили свежие данные: синоптики резко изменили прогноз на январь

По последним данным синоптиков, прогноз погоды на январь оказался неожиданным. Около недавнего времени эксперты полагали, что зимний климат будет более спокойным, чем предполагалось ранее. Однако новый анализ погодных условий в середине зимы показывает, что ожидаются необычные погодные явления во многих регионах нашей страны.

По информации метеорологов Gismeteo, недавно полученные данные полностью изменили представление о январе. Ранее считалось, что второй зимний месяц будет более мирным в отношении количества осадков по сравнению с первым. Однако теперь синоптики считают иначе.

Например, в декабре почти вся центральная часть страны, а также северо-запад, испытала сильные снегопады. Высота снежных заносов в столичном регионе достигла небывалых размеров, превышая полуметр и даже больше. Ожидалось, что в январе эта цифра не сильно увеличится.

Однако согласно новому прогнозу, середина зимы будет характеризоваться внушительным количеством снега на большей части территории России. В Москве осадки начнутся еще во время новогодних праздников. Причем в начале они будут иметь форму мокрых снегопадов и смешиваться с дождем, поскольку в это время температура в столице часто будет выше нуля.

Однако уже после рождества следует ожидать прихода морозов. Температура на почти всей европейской части страны, кроме южных регионов, опустится до минус 10-15 градусов, и снегопады будут происходить практически каждый день. Наиболее сильное снегопады ожидаются с 11 по 14 января, когда выпадет значительно больше нормы осадков за месяц.