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· Алина Алмакаева

Поступили свежие данные: синоптики резко изменили прогноз на январь

Поступили свежие данные: синоптики резко изменили прогноз на январь

pixabay.com

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По последним данным синоптиков, прогноз погоды на январь оказался неожиданным. Около недавнего времени эксперты полагали, что зимний климат будет более спокойным, чем предполагалось ранее. Однако новый анализ погодных условий в середине зимы показывает, что ожидаются необычные погодные явления во многих регионах нашей страны.

По информации метеорологов Gismeteo, недавно полученные данные полностью изменили представление о январе. Ранее считалось, что второй зимний месяц будет более мирным в отношении количества осадков по сравнению с первым. Однако теперь синоптики считают иначе.

Например, в декабре почти вся центральная часть страны, а также северо-запад, испытала сильные снегопады. Высота снежных заносов в столичном регионе достигла небывалых размеров, превышая полуметр и даже больше. Ожидалось, что в январе эта цифра не сильно увеличится.

Однако согласно новому прогнозу, середина зимы будет характеризоваться внушительным количеством снега на большей части территории России. В Москве осадки начнутся еще во время новогодних праздников. Причем в начале они будут иметь форму мокрых снегопадов и смешиваться с дождем, поскольку в это время температура в столице часто будет выше нуля.

Однако уже после рождества следует ожидать прихода морозов. Температура на почти всей европейской части страны, кроме южных регионов, опустится до минус 10-15 градусов, и снегопады будут происходить практически каждый день. Наиболее сильное снегопады ожидаются с 11 по 14 января, когда выпадет значительно больше нормы осадков за месяц.

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