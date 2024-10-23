«Поступила новая информация». Синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

Синоптики кардинально изменили прогноз на ноябрь, и теперь последний месяц осени обещает быть абсолютно необычным для большинства регионов России.

По данным метеорологов, природа готовит множество сюрпризов, и ноябрь станет месяцем аномалий, как сообщает PRIMPRESS. Новую информацию о том, что ожидать от погоды, предоставили специалисты из Gismeteo.

Теплая осень в Санкт-Петербурге

Согласно обновленному прогнозу, погода в Санкт-Петербурге будет значительно отличаться от привычных климатических норм. Эксперты предупреждают, что температура в первой половине ноября может подниматься до 12 градусов, что для этого времени года считается аномальным теплом. Однако ближе к концу месяца столбики термометров опустятся до минус одного, что также выше средней многолетней нормы для конца осени.

Но главной неожиданностью для жителей Северной столицы станет большое количество солнечных дней. Это крайне редкое явление для Санкт-Петербурга в ноябре, где обычно царит пасмурная и дождливая погода.

Москва: оттепель и прохлада

Москва также готовится встретить теплый ноябрь. В первой половине месяца синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет держаться в районе 9–10 градусов. Это позволит москвичам ещё немного насладиться осенним теплом. Однако ближе к третьей декаде ноября температура начнет постепенно снижаться, и в конце месяца можно ожидать до минус двух градусов.

Тем не менее, как и в Санкт-Петербурге, в Москве обещают редкие для этого времени солнечные дни, что станет приятным сюрпризом для горожан.

Холодная Сибирь и Урал: зима придет раньше

В то время как центральные регионы России будут наслаждаться относительно мягкой осенью, в Сибири и на Урале погода будет совершенно другой. В этих регионах синоптики прогнозируют раннее наступление зимы. В Новосибирске температура воздуха будет опускаться до минус 16 градусов, а в Екатеринбурге ожидаются морозы до минус 22.

Также для Сибири и Урала характерными станут частые снегопады, которые, скорее всего, приведут к устойчивому снежному покрову уже к середине ноября.

Аномалии по всей стране

Метеорологи подчеркивают, что аномальные явления в ноябре будут проявляться в разных частях России по-разному. В центральной части страны осень задержится дольше обычного, а вот жители северных и восточных регионов столкнутся с более ранними и суровыми зимними условиями.

Ноябрь 2024 года обещает удивить россиян своей аномальной погодой. Для одних регионов это будут неожиданные солнечные и теплые дни, а для других — ранние морозы и обильные снегопады. В любом случае, стоит быть готовыми к резким переменам погоды и заранее планировать свой досуг и поездки, чтобы холодная и теплая осень не застала врасплох.