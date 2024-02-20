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Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в марте этим двум знакам зодиака

Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в марте этим двум знакам зодиака

echonedeli.ru

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Они могут потерять всё.

Звезды не дадут жизни в марте двум знакам зодиака. Об этом сообщил авторитетный астролог Павел Глоба. С проблемами столкнутся Тельцы и Весы.

Тельцы

В марте у Тельцов возникнут проблемы на работе, которые могут привести к финансовым неудачам. Будьте осторожны с инвестициями и ожидайте неожиданных расходов. Старайтесь контролировать все свои расходы, чтобы избежать крупных потерь. Будьте готовы к столкновению с мошенниками.

Весы

У Весов в личной жизни возможны конфликты и непонимание с партнером. Будьте готовы к дискуссиям и открытому обсуждению проблем. В конце месяца ситуация может улучшиться, но пока вам потребуется много терпения и умения преодолевать трудности. Старайтесь быть собой и не врать своему партнеру.

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