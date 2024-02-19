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Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в марте двум знакам зодиака

Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в марте двум знакам зодиака

kp.ru

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Март для Тельцов и Весов обещает быть не самым удачным периодом. Звезды предрекают несколько трудностей и препятствий на пути к успеху. Звезды не дадут жизни в марте двум знака

Звезды не дадут жизни в марте двум знакам зодиака. Об этом сообщил авторитетный астролог, писатель и публицист Павел Глоба в своем прогнозе.

Телец

В этом месяце стоит быть особенно осторожными в финансовых вопросах, чтобы избежать непредвиденных потерь и неудачных инвестиций. Также, возможны неприятные ситуации в сфере личных отношений, которые могут потревожить эмоциональное равновесие.

Весы

В работе возникнут сложности, требующие дополнительных усилий и терпения для преодоления. Однако, не стоит отчаиваться, ведь март также предоставит возможность для личностного роста и самоанализа, подготавливая нас к более успешному будущему.

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