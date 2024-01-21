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Последние дни января сыграют злую шутку: Володина предрекла двум знакам зодиака жуткие события

Последние дни января сыграют злую шутку: Володина предрекла двум знакам зодиака жуткие события

nur.kz

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Астролог Василиса Володина сделала прогноз на последние дни уходящего января 2024 года.

Представители двух зодиакальных созвездий в конце января 2024 года столкнутся с серьезными неприятностями.

С 20 января в жизни Скорпионов наступит черная полоса. Проблемы начнутся на работе и по нарастающей перейдут в семью и личную жизнь. Есть риск потери близких и важных для вас людей. Поэтому вам нужно держать все под своим контролем. Помните, что все в ваших руках.

Водолеи в последнее время совершили много ошибок. Давали много обещаний, потом не выполняли их. Обманывали, думая, что все с сойдет с рук. Однако, не все так просто и за все придется платить. Самое главное, начать жить честно и все пойдет как по маслу.

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