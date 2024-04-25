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· 16+ · Артем Акчурин

После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь постоянно так делаю — эффект поразительный

После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь постоянно так делаю — эффект поразительный

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Известно, что стиральная машина нуждается в правильном уходе.

Необходимо регулярно чистить барабан, предотвращать образование плесени под резинкой и очищать фильтр от накопившегося мусора. Однако помимо этих процедур, существует еще один важный аспект.

Со временем дверца стиральной машины может стать мутной, делая технику визуально более старой. Не все изменения на дверце можно списать на износ от использования. Однако, оказывается, существует простой способ вернуть дверце прозрачность.

Владелец телеграм-канала "Простые лайфхаки" поделился советом, что для восстановления прозрачности дверцы стиральной машины можно использовать обычную зубную пасту. Достаточно нанести небольшое количество пасты на дверцу, затем тщательно протереть губкой.

После этого важно тщательно смыть пасту теплой водой и высушить дверцу. В результате дверца приобретет свою прежнюю прозрачность, станет абсолютно чистой и свежей.

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