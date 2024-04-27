После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь делаю так всегда — эффект удивительный

Стало известно, что для стиральной машины требуется особый уход.

Необходимо регулярно чистить барабан, предотвращать образование плесени под резинкой и очищать фильтр от накопившегося мусора. Однако помимо этого, есть еще один важный аспект.

Со временем дверца стиральной машины тускнеет. Это придает устройству вид старше его лет. Однако не всегда причина кроется в обычном износе. Оказывается, можно легко восстановить прозрачность дверцы стиральной машины.

Создатель телеграм-канала "Простые лайфхаки" поделился советом, согласно которому обычная зубная паста может помочь в этом. Необходимо нанести пасту на дверцу и аккуратно протереть губкой.

После этого важно тщательно смыть все теплой водой и высушить. Дверца вновь приобретет свою первоначальную прозрачность и станет абсолютно чистой.