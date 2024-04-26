После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь делаю так всегда — эффект поразительный

Установлен факт, что стиральная машина требует особого ухода.

Регулярная чистка барабана, предотвращение появления плесени под резинкой и очистка фильтра от накопившегося мусора – все это необходимые процедуры для поддержания исправной работы машины. Однако, помимо этих мер, существует еще один важный аспект, который необходимо учитывать.

С течением времени дверца стиральной машины приобретает мутный оттенок, что делает визуально технику менее привлекательной. Не стоит сваливать все на износ – оказывается, можно легко восстановить прозрачность дверцы стиральной машины.

Автор популярного телеграм-канала "Простые лайфхаки" поделился секретом: для восстановления прозрачности дверцы стиральной машины достаточно нанести обычную зубную пасту на поверхность и тщательно протереть губкой.

После этой процедуры важно тщательно смыть все теплой водой и вытереть до полного высыхания. Дверца вновь приобретет первоначальную прозрачность и станет абсолютно чистой.