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· 16+ · Артем Акчурин

После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь делаю так постоянно — эффект удивительный

После стирки вещей выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь делаю так постоянно — эффект удивительный

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Известно, что стиральная машинка требует ухода. Необходимо регулярно очищать барабан, предотвращать появление плесени под резинкой и удалять накопившийся мусор из фильтра. Однако кроме этих процедур, есть еще один важный аспект.

Со временем дверца стиральной машины становится затемненной, делая технику визуально старее. Не стоит все списывать на износ, поскольку есть простой способ вернуть дверце стиральной машины первоначальную прозрачность.

Автор телеграм-канала "Простые лайфхаки" поделился советом: нанести обычную зубную пасту на дверцу и протереть губкой. После этого следует тщательно смыть средство теплой водой и вытереть насухо. Таким образом, дверца приобретет чистоту и вернет прежнюю прозрачность.

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