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· 16+ · Артем Акчурин

После стирки одежды выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь всегда так делаю — эффект поразительный

После стирки одежды выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь всегда так делаю — эффект поразительный

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Уход за стиральной машиной: секрет чистой дверцы

Известно, что стиральная машинка требует особого ухода. Необходимо регулярно очищать барабан, предотвращать появление плесени под резинкой и удалять скопившийся мусор из фильтра. Но помимо этих процедур, существует еще один важный момент.

С течением времени дверца стиральной машины начинает тускнеть, и визуально техника выглядит старее, чем является на самом деле. Не стоит все списывать на износ, поскольку есть простой способ вернуть дверце первоначальную прозрачность.

Автор телеграм-канала "Простые лайфхаки" рассказал, что для этого отлично подойдет обычная зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на дверцу и тщательно протрите ее губкой.

После этой процедуры важно смыть все теплой водой и высушить насухо. Дверца вернет себе прежнюю прозрачность и будет выглядеть абсолютно чистой.

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