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· 16+ · Артем Акчурин

После стирки одежды выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь постоянно так делаю — эффект поразительный

После стирки одежды выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь постоянно так делаю — эффект поразительный

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Известно, что стиральная машинка требует ухода. Необходимо периодически чистить барабан, предотвращать образование плесени под резинкой и удалять накопившийся мусор из фильтра. Однако уход за стиралкой не ограничивается этими действиями - существует еще один важный аспект.

Со временем дверца стиральной машины тускнеет, придавая технике внешний вид старше ее лет. Не стоит сваливать все на счет износа - на самом деле, вы легко можете вернуть дверце стиральной машины первоначальную прозрачность.


Автор телеграм-канала "Простые Лайфхаки" поделился советом, как справиться с этой проблемой с помощью обычной зубной пасты. Просто нанесите небольшое количество средства на дверцу и помойте ее губкой.

После этого тщательно промойте все теплой водой и высушите насухо. Дверца восстановит свою прежнюю прозрачность и станет абсолютно чистой.

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