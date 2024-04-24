После стирки одежды выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: раньше не знала о таком способе, теперь постоянно так делаю — эффект поразительный

Известно, что стиральная машинка требует ухода. Необходимо периодически чистить барабан, предотвращать образование плесени под резинкой и удалять накопившийся мусор из фильтра. Однако уход за стиралкой не ограничивается этими действиями - существует еще один важный аспект.



Со временем дверца стиральной машины тускнеет, придавая технике внешний вид старше ее лет. Не стоит сваливать все на счет износа - на самом деле, вы легко можете вернуть дверце стиральной машины первоначальную прозрачность.



Автор телеграм-канала "Простые Лайфхаки" поделился советом, как справиться с этой проблемой с помощью обычной зубной пасты. Просто нанесите небольшое количество средства на дверцу и помойте ее губкой.После этого тщательно промойте все теплой водой и высушите насухо. Дверца восстановит свою прежнюю прозрачность и станет абсолютно чистой.