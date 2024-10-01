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После скандала с Лолитой Минкульт принял резкое решение

В Калуге разгорелся спор вокруг предстоящего ко...

dzen.ru

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В Калуге разгорелся спор вокруг предстоящего концерта Лолиты Милявской. Жительница региона, выступившая под именем Ольга, выразила недовольство по поводу предстоящего выступления артистки и призвала отменить концерт.

Своё обращение женщина оставила под постом губернатора Калужской области, что вызвало активную дискуссию среди пользователей интернета, сообщает gazeta.ru.

Причины недовольства

В своём комментарии Ольга заявила, что Лолита неоднократно дискредитировала себя и, по её мнению, не заслуживает выступать на сцене Калуги. Женщина напомнила о прошлом скандале с участием артистки на «голой вечеринке», о котором, по её словам, слышало огромнео количество людей по всей стране. Она также добавила, что Милявская неоднократно участвовала в других спорных ситуациях, из-за чего её появление в культурной программе города вызывает у неё возмущение.

Ответ Минкульта Калужской области

На заявление Ольги отреагировала пресс-служба Министерства культуры Калужской области, подтвердив, что концерт Лолиты Милявской состоится в ноябре, несмотря на разногласия в общественном мнении. В ведомстве подчеркнули, что артистка не числится в реестре иностранных агентов и активно выражает свою гражданскую позицию, поддерживая присоединение Крыма и спецоперацию.

На заявление Ольги отреагировала пресс-служба Министерства культуры Калужской области, подтвердив, что концерт Лолиты Милявской состоится в ноябре, несмотря на разногласия в общественном мнении. Ведомство отметило, что, хотя отношение к певице со стороны зрителей бывает неоднозначным, она не включена в реестр иностранных агентов и неоднократно высказывалась с поддержкой присоединения Крыма и спецоперации.

Разделение общественного мнения

Реакция на концерт Лолиты Милявской ярко демонстрирует, насколько сильно общественное мнение может быть разделено. В то время как некоторые жители считают её неоднозначной фигурой, другие, напротив, поддерживают её выступления и активную гражданскую позицию. Особенно учитывая её высказывания по поводу присоединения Крыма и других политических вопросов, Лолита остаётся одной из тех артисток, чьи выступления вызывают широкий общественный резонанс.

Контекст: дело Макаревича

Интересно отметить, что это не первый случай, когда вокруг знаменитостей разгораются споры. Совсем недавно стало известно, что суд отказал музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) в рассмотрении жалобы на снятие статуса иностранного агента. Этот случай лишь подчёркивает, насколько остро сейчас обсуждаются вопросы о статусе публичных личностей и их право на публичное выступление.

Несмотря на протесты и неоднозначное восприятие со стороны части населения, концерт Лолиты Милявской в Калуге состоится в ноябре. Этот случай вновь поднимает вопрос о том, как разделение общественного мнения может влиять на культурные события и почему определённые личности вызывают такие оживлённые споры.

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