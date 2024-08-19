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После скандала на концерте Бузовой в Уфе Минкульт принял срочное решение о запрете

В разных уголках Российской Федерации начали ак...

runews24.ru

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В разных уголках Российской Федерации начали активно применять новые рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на общедоступных мероприятиях.

Эти меры были разработаны в ответ на общественный резонанс, вызванный выходом певицы Ольги Бузовой в дерзком сценическом образе во время концерта ко Дню защиты детей в Уфе.

Рекомендации Минкультуры подчеркивают необходимость соблюдения морально-этических норм в одежде исполнителей на государственных и муниципальных площадках, однако оставляют за организаторами право самостоятельно уточнять критерии. В ряде регионов, включая Белгородскую область и Забайкальский край, уже введены практики мониторинга генеральных репетиций, чтобы удостовериться в соответствии артистов установленным стандартам.

Например, в Елабуге власти пошли дальше, требуя предварительного согласования сценических нарядов артистов перед публичными выступлениями. Это касается и предстоящего выступления солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой на праздновании Дня республики, как сообщает пресс-служба мэрии города. Данное решение вызвало волну обсуждений среди местных жителей, многие из которых выразили недовольство выбором группы из-за стиля одежды Плетневой, что, по их мнению, делает ее выступление неуместным для семейного посещения.

Эта инициатива подчеркивает желание властей регулировать культурное пространство таким образом, чтобы оно соответствовало общепринятым нормам и было приемлемым для всех категорий зрителей. Это направлено на создание более контролируемой и уважительной среды на публичных мероприятиях, что важно для формирования положительного восприятия культурных событий среди всех слоев населения.

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