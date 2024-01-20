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· Артем Акчурин

После развода сразу на СВО: в Госдуме предложили кого можно мобилизовать на СВО

После развода сразу на СВО: в Госдуме предложили кого можно мобилизовать на СВО

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В Государственной Думе депутат Виталий Милонов выдвинул предложение о введении штрафа в размере 100 000 рублей, а также о направлении граждан на СВО, если они решат расторгнуть брак. Сообщает пресс-служба PrimPress. Возникла эта инициатива во время обсуждения законопроекта о единовременной выплате в размере 10 000 рублей новобрачным.

Депутат Милонов выразил свое несогласие с данным законопроектом, утверждая, что проблема заключается не в низком количестве браков, а в растущем числе разводов. Предложение о введении штрафов и направлении в зону СВО при разводе вызвало возмущение и критику.

Комитет по защите семьи не поддержал данную инициативу, предположительно, указывая на несоответствие и суровость предлагаемых мер. Таким образом, предложение о введении штрафов и направлении граждан в специальные учреждения для развода не получило одобрения комитета и не станет частью законодательства.

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