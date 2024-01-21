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· Алина Алмакаева

После развода сразу на СВО: в Госдуме предложили кого еще можно мобилизовать на СВО

После развода сразу на СВО: в Госдуме предложили кого еще можно мобилизовать на СВО

rkpkdovod.ru

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Стало известно, что депутат Виталий Милонов предложил внести изменения в законодательство, связанные с расторжением браков. Его инициатива предусматривает введение штрафов в размере 100 000 рублей и отправку граждан, решивших развестись, на службу военного округа.

Предложение Милонова вызвало негодование и критику, и комитет по защите семьи не поддержал данную инициативу. Таким образом, предложение о введении штрафов и отправке граждан в военные округа за развод не будет учтено при разработке законодательства.

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