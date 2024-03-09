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Пощады не будет: за эти инструменты и садовую технику на даче начнут штрафовать

Пощады не будет: за эти инструменты и садовую технику на даче начнут штрафовать

progorod43.ru

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В России были приняты новые законы и постановления, связанные с жизнью дачников и использованием садовой техники.

Многие люди, владеющие загородными участками, регулярно используют такую технику, как триммеры, газонокосилки и насосы. Важно помнить, что использование этой техники в неподходящее время может привести к нарушениям и штрафам.

Хотя на федеральном уровне не существует закона о тишине, многие регионы установили свои правила, определяющие периоды, когда шумы считаются недопустимыми. Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Аналогичные нормы действуют и в других регионах, таких как Московская область.

Нарушение правил времени тишины и использование садовой техники в неположенное время может привести к штрафным санкциям, размер которых может быть разным. Кроме того, штрафы могут быть наложены за превышение уровня шума, вызываемого этой техникой.

Чтобы избежать штрафов, владельцам садовой техники следует соблюдать несколько правил: использовать технику только в разрешенные часы, предпочитать технику с низким уровнем шума, осуществлять работу на достаточном удалении от жилых домов и устанавливать глушители на технику.

Таким образом, использование садовой техники в неподходящее время может привести к нарушениям правил времени тишины и наложению штрафных санкций. Чтобы этого избежать, необходимо строго соблюдать установленные правила и предпочитать технику с низким уровнем шума, сообщает progorod43.

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