Посадят на 8 лет за выращивание популярного дачного цветка: в правительстве сделали важное заявление

В России было введено уголовное наказание за разведение широко распространенного цветка, популярного в дачных участках - ипомеи трехцветной (ipomoea tricolor), а также для двух других растений - гармалы и турбины щитковидной. Соответствующий указ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустином.



Теперь выращивание десяти и более кустов ипомеи, гармалы и турбины будет рассматриваться как культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ.



Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет восемь лет лишения свободы. Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет считаться совершением преступления в крупном размере, более 100 кустов - в особо крупном размере.



Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов пояснил РИА Новости, что в семенах ипомеи содержатся галлюциногенные вещества. По его словам, уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной.



В связи с этим парламентарий предупредил, что ипомея очень быстро размножается. Ее можно встретить на кустах и на обочинах, она очень похожа на полевой вьюнок и растет повсюду как сорняк.Семена, стебли, цветы и листья ипомеи трехцветной содержат алкалоиды и использовались мексиканскими индейцами в течение веков в качестве источника психоактивных веществ.Гармала обыкновенная (peganum harmala), также известная как могильник обыкновенный, традиционно считалась лекарственным растением. Однако бедуины использовали ее для достижения измененного состояния сознания при совершении ритуальных практик.Аналогичным образом мексиканские индейцы использовали другое растение из семейства вьюнковых, как и ипомея, - турбину щитковидную (turbina corymbosa).