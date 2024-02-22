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Посадят на 8 лет за выращивание популярного дачного цветка: в правительстве сделали шокирующее заявление

Посадят на 8 лет за выращивание популярного дачного цветка: в правительстве сделали шокирующее заявление

URA.RU

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В России вступила в силу законодательная норма, согласно которой выращивание трех растений, включая широко распространенный дачный цветок ипомею трехцветную (ipomoea tricolor), может влечь за собой уголовную ответственность. Постановление было подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Суть изменений заключается в том, что разведение десяти и более кустов ипомеи, а также гармалы и турбины щитковидной теперь будет рассматриваться как культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, статья 231.

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный этой статьей, составляет восемь лет. Выращивание от десяти до ста кустов будет считаться преступлением крупного размера, а количество свыше ста кустов рассматривается как особо крупный размер.

Депутат Государственной Думы от КПРФ пояснил, что семена ипомеи содержат галлюциногенные вещества. Согласно его словам, уголовная ответственность может быть применена уже за хранение или получение трех граммов семян ипомеи трехцветной.


Депутат также отметил, что ипомея очень быстро размножается и неизменно можно найти на кустах и вдоль тротуаров. Внешний вид ипомеи практически неотличим от полевого вьюнка, поэтому она часто растет повсюду, словно сорняк.

Семена, стебли, цветы и листья ипомеи трехцветной содержат алкалоиды и столетиями использовались мексиканскими индейцами в качестве психоактивного вещества.

Гармала обыкновенная (peganum harmala) или могильник обыкновенный изначально считалась ценным лекарственным растением. Однако бедуины использовали ее для достижения измененного состояния сознания во время ритуальных практик.

Подобным образом мексиканские индейцы использовали турбину щитковидную (turbina corymbosa), которая принадлежит к семейству вьюнковых, так же как и ипомея.

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