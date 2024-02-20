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· Артем Акчурин

Посадят на 8 лет за выращивание популярного дачного цветка: в правительстве сделали неожиданное заявление

Посадят на 8 лет за выращивание популярного дачного цветка: в правительстве сделали неожиданное заявление

snob.ru

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В России введена уголовная ответственность за выращивание популярных дачных растений, таких как ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor), гармала и турбина щитковидная. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление Правительства.

Теперь выращивание десяти и более кустов этих растений будет рассматриваться как культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ.

Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы. Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет считаться крупным преступлением, а более 100 кустов - особо крупным.


Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов от КПРФ отметил, что семена ипомеи содержат галлюциногены. Он предупредил, что растение быстро размножается и может стать распространенным как сорняк.

Семена, стебли, цветы и листья ипомеи содержат алкалоиды, которые использовались мексиканскими индейцами для получения психоактивных веществ.

Гармала обыкновенная и турбина щитковидная также имеют историю использования для измененного состояния сознания и ритуальных практик.

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