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Посадят на 8 лет за выращивание дачного цветка: в правительстве сделали неожиданное заявление

Посадят на 8 лет за выращивание дачного цветка: в правительстве сделали неожиданное заявление

РБК

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Введение уголовной ответственности за выращивание распространенных дачных цветов в России стало реальностью.

Три растения, включая трехцветную ипомею (ipomoea tricolor), гармалу и турбину щитковидную, теперь попадают под действие соответствующего постановления правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое стало официальным.

В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ, выращивание десяти и более кустов ипомеи, гармалы и турбины теперь рассматривается как культивирование наркотических или психотропных растений. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет восемь лет лишения свободы. Если количество кустов превышает десять, но не достигает ста, то это считается совершением преступления в крупном размере. Более ста кустов классифицируются как особо крупное преступление.

Депутат Государственной думы от КПРФ, Сергей Гаврилов, объяснил агентству РИА Новости, что семена ипомеи содержат галлюциногенные вещества. По его словам, уже за хранение или получение трех граммов таких семян грозит уголовная ответственность.

Этот факт вызвал обеспокоенность у Гаврилова, так как ипомея быстро размножается и легко обнаруживается на кустах и обочинах. Это растение очень похоже на полевой вьюнок и растет повсюду как сорняк.

Семена, стебли, цветы и листья ипомеи трехцветной содержат алкалоиды и уже много веков использовались мексиканскими индейцами в качестве источника психоактивных веществ.

Гармала обыкновенная (peganum harmala), также известная как могильник обыкновенный, исходно рассматривалась как лекарственное растение. Однако, бедуины использовали ее для достижения измененного состояния сознания при ритуальных практиках.

Индейцы Мексики также применяли родственную ипомее турбину щитковидную (turbina corymbosa) для подобных целей.

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