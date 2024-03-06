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Пора готовиться к третьей мировой войне? Генерал-лейтенант Гурулев сказал, когда она возможна

Пора готовиться к третьей мировой войне? Генерал-лейтенант Гурулев сказал, когда она возможна

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Современный мир стал свидетелем множества конфликтов и напряженных международных отношений, поднимая вопрос о возможности нового мирового конфликта.

В связи с этим многие общественные деятели и аналитики высказывают свои мнения о вероятности третьей мировой войны. Одним из таких мнений поделился генерал-лейтенант Гурулев.

Генерал-лейтенант Гурулев, военный аналитик с богатым опытом военной службы, поднял волнующий вопрос о возможности третьей мировой войны и времени ее наступления в интервью на телеканале «Царьград». В своем выступлении он подчеркнул, что не следует пренебрегать возможностью такого сценария, учитывая нарастающие напряженные международные отношения и геополитические конфликты.

Гурулев отметил, что необходимо внимательно следить за развитием событий в мировой политике и учитывать множество факторов, влияющих на возможность начала новой мировой войны. Однако он подчеркнул, что точно прогнозировать время начала такого конфликта невозможно, так как это зависит от множества переменных и сложных взаимосвязей.

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