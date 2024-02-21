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Популярных близняшек знал каждый житель СССР, но прожили они меньше 60 лет: тяжелая судьба актрис

Популярных близняшек знал каждый житель СССР, но прожили они меньше 60 лет: тяжелая судьба актрис

sevastopolmedia.ru

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Судьба сестер юкиных, Оли и Яли, которые сыграли незабываемые роли в советском кинематографе, была заполнена не только успехами, но и тяжелыми испытаниями.

Родившись в Москве в семье рабочих, их жизнь началась в скромных условиях. Их родители трудились на фабрике, а самые яркие моменты в карьере девочек связаны с фильмом «Королевство кривых зеркал». Пишет SevastopolMedia.

Жизнь сестер принесла им славу, но неудачи и несправедливость омрачили их последние годы. После попыток поступить в высшие учебные заведения и окончания техникума, они столкнулись с трудностями и экономическими проблемами после распада СССР.

Борьба с алкогольной зависимостью, увольнение из работы, болезни и утрата близких стали тяжелым бременем для сестер. Ольга скончалась от сердечного приступа в 52 года, а Татьяна ушла из жизни из-за атеросклероза в 58 лет.

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