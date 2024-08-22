Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Попадут в рай»: Глоба назвал 2 знака зодиака, которым широко улыбнется судьба

Согласно прогнозам известного астролога Павла Г...

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

Согласно прогнозам известного астролога Павла Глобы, ближайшее время обещает быть судьбоносным для представителей двух знаков зодиака — Весов и Тельцов.

Именно им, по мнению эксперта, улыбнется фортуна, открыв перед ними двери к неожиданным возможностям и важным жизненным переходам.

Для Весов начало осени станет периодом гармонии и процветания. Павел Глоба уверен, что представители этого воздушного знака смогут наладить давно нарушенные отношения с близкими, а также достигнуть значительных успехов в профессиональной сфере. Сторонники справедливости и красоты, Весы найдут удовлетворение в новых начинаниях и социальных проектах. Астролог советует активно заниматься сетевым взаимодействием и не бояться принимать нестандартные решения, ведь именно они приведут к значительному карьерному росту.

Тельцам звезды обещают финансовый подъем. В этом году у них появится шанс закрепить свое финансовое положение благодаря выгодным инвестиционным проектам и новым источникам дохода. Глоба отмечает, что Тельцы смогут значительно улучшить свое жилищное состояние, возможно, даже приобретя недвижимость или совершив ремонт. В личной жизни представителей этого земного знака ждут приятные изменения: новые знакомства могут вылиться в долгосрочные отношения. Планеты благосклонны к Тельцам, поэтому лето и осень — идеальное время для закладывания основ будущего благополучия.

Астролог подчеркивает, что обоим знакам стоит использовать свои природные качества для достижения целей. Весам необходимо уделить внимание дипломатии, а Тельцам — упорству и терпению. Глоба также рекомендует не игнорировать интуицию, так как она может привести к неожиданным, но приятным открытиям.

Эти два знака зодиака, согласно прогнозам Глобы, действительно могут ожидать, что судьба широко улыбнется им в ближайшее время. Под их крыльями скрываются обещания удачи и успеха, которые они могут реализовать, следуя советам звезд и небесных конфигураций.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

лобня можайск

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

шкаф на заказ на балкон в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка