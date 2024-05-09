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Поможет снять похмелье и стресс: такой сок полезен даже покупной

После шумных вечеринок или стрессовых дней организму требуется особенная забота. Специалисты рекомендуют особый сок, который может значительно облегчить ваше состояние, даже если он покупной.

dzen.ru

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После шумных вечеринок или стрессовых дней организму требуется особенная забота. Специалисты рекомендуют особый сок, который может значительно облегчить ваше состояние, даже если он покупной.

Речь идет о соке из граната. Его насыщенный витаминный состав помогает быстро справиться с неприятными последствиями похмелья и накопленного стресса.

Почему гранатовый сок?

  1. Богат антиоксидантами: Гранатовый сок насыщен антиоксидантами, в первую очередь полифенолами. Они выводят из организма свободные радикалы, которые образуются под влиянием алкоголя или стресса.
  2. Повышает уровень энергии: Гранатовый сок содержит витамины группы B, включая фолиевую кислоту. Эти витамины улучшают метаболизм, помогая быстрее восполнить силы.
  3. Успокаивает нервную систему: Магний и витамин C, присутствующие в гранате, способствуют расслаблению мышц и нервов. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности.
  4. Борется с обезвоживанием: Питье гранатового сока помогает восстановить водный баланс в организме после чрезмерного употребления алкоголя. Благодаря содержанию калия он восполняет электролиты.
  5. Стабилизирует кровоток: Сок из граната разжижает кровь, что уменьшает нагрузку на сосуды, помогает снизить артериальное давление и предотвратить головные боли.

Советы по выбору сока

  • Чистый сок: Ищите соки с высокой концентрацией граната, без добавления сахара и консервантов.
  • Не из концентрата: По возможности выбирайте соки прямого отжима или свежие, а не восстановленные из концентрата.

Гранатовый сок — это не только вкусное лакомство, но и проверенное средство для восстановления после бурных вечеринок и тяжелых рабочих дней. Даже покупной сок может принести ощутимую пользу для здоровья, помогая снять стресс, справиться с похмельем и поддерживать организм в хорошем состоянии.

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