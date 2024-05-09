Поможет снять похмелье и стресс: такой сок полезен даже покупной
dzen.ru
После шумных вечеринок или стрессовых дней организму требуется особенная забота. Специалисты рекомендуют особый сок, который может значительно облегчить ваше состояние, даже если он покупной.
Речь идет о соке из граната. Его насыщенный витаминный состав помогает быстро справиться с неприятными последствиями похмелья и накопленного стресса.
Почему гранатовый сок?
- Богат антиоксидантами: Гранатовый сок насыщен антиоксидантами, в первую очередь полифенолами. Они выводят из организма свободные радикалы, которые образуются под влиянием алкоголя или стресса.
- Повышает уровень энергии: Гранатовый сок содержит витамины группы B, включая фолиевую кислоту. Эти витамины улучшают метаболизм, помогая быстрее восполнить силы.
- Успокаивает нервную систему: Магний и витамин C, присутствующие в гранате, способствуют расслаблению мышц и нервов. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности.
- Борется с обезвоживанием: Питье гранатового сока помогает восстановить водный баланс в организме после чрезмерного употребления алкоголя. Благодаря содержанию калия он восполняет электролиты.
- Стабилизирует кровоток: Сок из граната разжижает кровь, что уменьшает нагрузку на сосуды, помогает снизить артериальное давление и предотвратить головные боли.
Советы по выбору сока
- Чистый сок: Ищите соки с высокой концентрацией граната, без добавления сахара и консервантов.
- Не из концентрата: По возможности выбирайте соки прямого отжима или свежие, а не восстановленные из концентрата.
Гранатовый сок — это не только вкусное лакомство, но и проверенное средство для восстановления после бурных вечеринок и тяжелых рабочих дней. Даже покупной сок может принести ощутимую пользу для здоровья, помогая снять стресс, справиться с похмельем и поддерживать организм в хорошем состоянии.
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