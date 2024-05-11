Поможет снять похмелье и стресс: такой сок полезен даже магазинный

Эксперты в области диетологии и питания уверены, что определенные соки могут помочь справиться с последствиями стресса и похмелья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.

Интересно, что даже магазинные соки, при правильном выборе, могут оказывать подобный благотворный эффект.

Какой сок помогает справиться с похмельем и стрессом?

Томатный сок

Томатный сок богат электролитами, такими как натрий и калий, а также содержит витамины A и C, антиоксиданты и ликопин. Ликопин помогает уменьшить воспаление, защищая организм от повреждений. Витамин C укрепляет иммунитет и борется с усталостью. Магазинный томатный сок может стать полезным инструментом, когда нужно быстро восстановиться после вечеринки или уменьшить последствия напряженного дня.

Апельсиновый сок

Этот сок насыщен витамином C и природными сахарами, что делает его отличным средством для борьбы с похмельем. Витамин C также способствует снижению стресса и помогает организму вырабатывать коллаген, укрепляющий иммунитет и придающий энергию.

Гранатовый сок

Гранатовый сок считается мощным антиоксидантом благодаря содержанию полифенолов и флавоноидов. Они снижают воспаление, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердца. Гранатовый сок может быть особенно полезен в период стресса, восстанавливая силы организма.

Яблочный сок

Мягкий вкус яблочного сока и высокое содержание природных сахаров могут быстро поднять уровень глюкозы в крови, обеспечивая прилив энергии. Пектин в яблоках помогает нормализовать пищеварение, что особенно важно при похмелье.

Советы по выбору магазинного сока:

Выбирайте 100% сок

Проверьте, чтобы на упаковке было написано «100% сок». Такой продукт не содержит добавленного сахара и является более натуральным.

Избегайте концентратов

Соки из концентратов иногда могут содержать добавленный сахар или искусственные подсластители. Предпочтительнее свежевыжатый сок или сок прямого отжима.

Ищите обогащенные соки

Некоторые производители добавляют в соки витамины и минералы, такие как кальций и витамин D. Это может быть дополнительным бонусом для здоровья.

С правильным выбором магазинного сока можно снять стресс и ускорить восстановление после тяжелого дня или вечеринки, сделав напиток полезным дополнением к ежедневному рациону.