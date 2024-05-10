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Поможет снять похмелье и стресс: такой сок полезен даже из магазина

Когда похмелье и стресс одолевают, простое решение может быть на кухонной полке или в ближайшем магазине. Некоторые соки обладают удивительными целебными свойствами, способными помочь снять неприятные симптомы похмелья и уменьшить стресс.

biznessrussia.ru

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Когда похмелье и стресс одолевают, простое решение может быть на кухонной полке или в ближайшем магазине. Некоторые соки обладают удивительными целебными свойствами, способными помочь снять неприятные симптомы похмелья и уменьшить стресс. Даже покупные варианты могут быть эффективными, если знать, какой сок выбрать и как его правильно употреблять.

Секреты натуральных соков:

1. Томатный сок:

Томатный сок часто ассоциируется с коктейлем «Кровавая Мэри», но и без алкоголя он способен помочь. Он содержит ликопин, калий и витамины группы B, которые способствуют восстановлению баланса электролитов, улучшают настроение и поддерживают работу печени, ускоряя процесс детоксикации.

2. Апельсиновый сок:

Апельсиновый сок богат витамином C, который поддерживает иммунную систему и уменьшает воспаление, часто сопровождающее похмелье. Кроме того, фруктоза помогает печени перерабатывать остатки алкоголя.

3. Сок из черной смородины:

Черная смородина — кладезь антиоксидантов и витаминов. Сок из этого фрукта помогает в борьбе с головной болью, нормализует давление и укрепляет нервную систему, делая его хорошим выбором при борьбе со стрессом и последствиями алкогольных возлияний.

4. Яблочный сок:

Сладкий яблочный сок содержит сахар, который восстанавливает уровень глюкозы в крови, а также витамин C и антиоксиданты. Он быстро наполняет энергией и улучшает концентрацию.

5. Гранатовый сок:

Этот напиток богат антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогут организму быстрее восстановиться. Он также поддерживает сердце и улучшает циркуляцию крови, снимая усталость и напряжение.

Как правильно употреблять сок:

  • Пейте небольшими порциями. Начинайте с полстакана, чтобы дать организму возможность аккуратно обработать все витамины и микроэлементы.
  • Разбавляйте сок водой. Это уменьшит концентрацию сахара и предотвратит нагрузку на желудок.
  • Не добавляйте сахар. Натуральная сладость фруктов и овощей вполне достаточна, чтобы поднять уровень энергии.
  • Сочетайте с белком и углеводами. Включите сок в завтрак, чтобы обогатить его полезными питательными веществами и сбалансировать уровень сахара в крови.
  • Пейте охлажденным. Это освежит и поможет быстрее снизить симптомы похмелья.

Выбрав правильный сок, даже покупной, можно значительно улучшить свое самочувствие, помочь организму восстановиться и противостоять стрессу.

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