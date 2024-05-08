Поможет снять похмелье и стресс: этот сок полезен даже покупной

Все плюсы томатного сока

Томатный сок, доступный в магазинах, не только превосходно питателен, но и обладает удивительными свойствами, благоприятными для здоровья. Особенно если это домашний сок из помидоров, он содержит множество полезных составляющих. Прежде всего, стоит отметить его низкую калорийность: помидоры на 90% состоят из воды, что делает его идеальным для диетического рациона.

Кроме того, томатный сок обогащен витаминами и минералами, включая магний, необходимый для многих функций организма. Особую ценность представляет высокое содержание ликопина - мощного антиоксиданта. Интересно, что при термической обработке, которая применяется при изготовлении сока, ликопин становится еще более доступным для усвоения организмом.

Томатный сок также помогает справиться со стрессом благодаря содержанию пектиновых веществ, стимулирующих выработку серотонина - гормона хорошего настроения. Кроме того, он способствует укреплению сосудов, снижая риск тромбов и повышая их эластичность. Но важно помнить, что употреблять томатный сок следует умеренно - не более двух стаканов в день. При выборе готового сока рекомендуется отдать предпочтение продукции для детского питания, так как она содержит меньше консервантов.

Как для справления с похмельем, то томатный сок также дает отличный результат:

1. Восстановление водного баланса

2. Богат витаминами и минералами

3. Помощь пищеварению

4. Детоксикация

Пейте его с утра, добавляйте специи для усиления эффекта и употребляйте регулярно в течение дня для быстрого восстановления. Томатный сок - это не только вкусный напиток, но и эффективное средство для борьбы с похмельем. В следующий раз, когда переборщите с выпивкой, помните, что ваш спаситель уже ждет в холодильнике.